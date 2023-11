Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 95,09 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 95,09 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 95,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,93 USD. Bisher wurden heute 210.722 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 20,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 21.241,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Aktie aus.

