Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 94,43 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 94,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 94,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.986 Walt Disney-Aktien.

Bei 117,61 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.241,00 USD im Vergleich zu 20.150,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 USD je Aktie.

