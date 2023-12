Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 83,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 83,44 EUR. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 83,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.268 Walt Disney-Aktien.

Bei 111,28 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 25,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 129,00 USD angegeben.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 21.241,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.150,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

