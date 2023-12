Aktienkurs aktuell

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag fester

22.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 92,17 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 92,17 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 92,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 294.687 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 117,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Gewinne von 27,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 14,57 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,00 USD. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen. Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,36 USD je Walt Disney-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Apple-Aktie crasht, S&P 500 stürzt ab, Elon Musk geht in Entzug: Hedgefonds-Manager Doug Kass listet seine "10 Überraschungen in 2024" auf Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com