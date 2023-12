Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Freitagvormittag ins Plus

So bewegt sich Walt Disney

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 92,06 USD nach oben.

Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 92,06 USD. Bei 92,06 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 7.114 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,77 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 16,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,00 USD.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,36 USD fest.

