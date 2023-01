Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 95,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 96,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.690 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 31,09 Prozent niedriger. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2022 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.150,00 USD umgesetzt, gegenüber 18.534,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 06.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,15 USD je Aktie.

