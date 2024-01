Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich Walt Disney

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 87,49 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 87,49 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 87,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,37 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.842 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. 27,19 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,38 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,67 USD an.

Am 08.11.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.241,00 USD im Vergleich zu 20.150,00 USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

