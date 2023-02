Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag schwächer

Die Walt Disney-Aktie wies um 04:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 95,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 95,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.873 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 28,87 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 79,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 124,00 USD an.

Am 08.02.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 23.512,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.819,00 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.05.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,14 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

NYSE-Titel Disney-Aktie kaum verändert: Disney verliert Verwaltungsrechte über Themenpark-Areal

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com