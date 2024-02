Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Walt Disney

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 99,26 EUR abwärts.

Die Walt Disney-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 99,26 EUR nach. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 99,13 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 99,13 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.278 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,74 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,52 Prozent hinzugewinnen. Am 02.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,42 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,642 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.02.2024. Das EPS belief sich auf 1,22 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.549,00 USD – ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23.512,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste