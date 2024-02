Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Walt Disney. Zum Vortag unverändert notierte die Walt Disney-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 107,64 USD.

Mit einem Wert von 107,64 USD bewegte sich die Walt Disney-Aktie um 22:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,20 USD an. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 107,51 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,96 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 3.770 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,75 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,75 Prozent. Bei 78,77 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 36,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,642 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,50 USD an.

Walt Disney gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.549,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.512,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

