Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 113,25 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 113,25 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,49 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 112,95 USD. Zuletzt wurden via New York 176.187 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 43,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,732 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 23,55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

