Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 85,12 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 85,46 EUR zu. Bei 84,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.905 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,70 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,32 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 7,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 10.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

