Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 101,26 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 101,26 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 101,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,01 USD. Bisher wurden via New York 292.623 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,19 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,722 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,99 Mrd. USD im Vergleich zu 21,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 06.08.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

