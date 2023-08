Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 86,06 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 86,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,80 USD. Zuletzt wurden via New York 220.181 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (118,36 USD) erklomm das Papier am 27.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,07 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.330,00 USD – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.504,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney abgeworfen

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht