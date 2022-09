Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Abschlägen

Die Walt Disney-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 102,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 102,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,76 EUR. Zuletzt wechselten 5.796 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 155,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 17,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 160,00 USD.

Am 10.08.2022 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.022,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Walt Disney am 10.11.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,86 USD fest.

