Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 77,05 EUR abwärts.

Die Walt Disney-Aktie musste um 11:59 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 77,05 EUR. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 77,03 EUR. Bei 78,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 5.902 Stück.

Bei 111,28 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 44,43 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Abschläge von 3,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Walt Disney gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Teenager schauen lieber YouTube statt Netflix: Die neuesten Streaming-Trends im Überblick

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verliert letztendlich

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingebracht