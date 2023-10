Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Walt Disney. Mit einem Kurs von 78,07 EUR zeigte sich die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 78,07 EUR. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 78,45 EUR. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 78,05 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.440 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 111,28 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 42,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 74,03 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,17 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.330,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Walt Disney dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Teenager schauen lieber YouTube statt Netflix: Die neuesten Streaming-Trends im Überblick

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verliert letztendlich

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingebracht