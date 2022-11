Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag freundlich

Das Papier von Walt Disney konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 94,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 94,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.848 Walt Disney-Aktien.

Bei 142,00 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 86,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 122,25 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 20.150,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.534,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 07.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,22 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie deutlich tiefer: Bob Iger wird jährliches Grundgehalt von einer Million Dollar erhalten

Disney-Aktie deutlich fester: Überraschender Chefwechsel bei Disney - Bob Iger kommt zurück

Disney-Aktie in Rot: Disney übernimmt Kreuzfahrtschiff von MV Werften

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com