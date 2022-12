Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittag fester

Das Papier von Walt Disney konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 81,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 81,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.937 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. 42,35 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.150,00 USD – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 18.534,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co.: Diese Highlights hält das Streamingjahr 2023 parat

Polygon und Warner Music arbeiten an Web3-Musikplattform

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com