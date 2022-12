Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 81,52 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 81,62 EUR. Mit einem Wert von 81,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 755 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,00 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,39 EUR am 20.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 1,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.150,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 18.534,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com