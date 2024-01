Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag freundlich

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 94,35 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 94,35 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 95,25 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 94,87 USD. Zuletzt wurden via New York 344.475 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 117,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 24,96 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 16,54 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 122,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

Top-Picks für 2024: Bei diesen drei Dow Jones-Aktien wittern Analysten enormes Kurspotenzial

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht am Dienstagnachmittag Verluste