Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 93,73 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 93,73 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,24 USD nach. Bei 95,07 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 9.437 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 20,30 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,77 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 19,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,67 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

