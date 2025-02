Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Montagnachmittag

Walt Disney im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 109,59 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 109,59 USD zu. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 110,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,68 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 249.521 Aktien.

Bei 123,73 USD markierte der Titel am 29.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 11,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,867 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 05.02.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 24,60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,41 Mrd. USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Freitagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Mittwochshandel in New York: Dow Jones mittags leichter