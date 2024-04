Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney behauptet sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 113,64 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 113,64 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 113,75 USD zu. Bei 113,24 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 113,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 210.353 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 8,88 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 44,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,732 USD belaufen. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 132,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 23,55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,70 USD im Jahr 2024 aus.

