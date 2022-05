Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Dienstagnachmittag leichter

Die Walt Disney-Aktie gab im XETRA-Handel um 24.05.2022 16:22:00 Uhr um 2,9 Prozent auf 94,20 EUR nach. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,04 EUR. Bisher wurden heute 7.930 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 161,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,55 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 170,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 11.05.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.272,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.613,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.08.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,62 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie fällt: Walt Disney übertrifft mit Streaming-Geschäft die Erwartungen

Ausblick: Walt Disney verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Florida winkt Gesetz gegen Disney-Park durch: Was sich für den Maus-Konzern jetzt ändert

