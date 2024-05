Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 101,18 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 101,18 USD nach oben. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,50 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 100,87 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175.520 Stück gehandelt.

Am 29.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,722 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Am 07.05.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney ebenfalls 0,70 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,74 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

