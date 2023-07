Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Montagvormittag

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 87,19 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 87,19 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 87,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 23.822 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,44 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 84,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 3,53 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.815,00 USD im Vergleich zu 20.272,00 USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,78 USD je Aktie.

