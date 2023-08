Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 79,31 EUR.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 79,31 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,39 EUR zu. Bei 79,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.168 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 118,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 75,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Am 10.08.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Am 09.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

