Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 85,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 85,75 EUR. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 85,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.882 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,28 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 22,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,67 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,82 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.150,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 05.02.2025 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

Top-Picks für 2024: Bei diesen drei Dow Jones-Aktien wittern Analysten enormes Kurspotenzial