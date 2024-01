Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 94,57 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 94,57 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 94,73 USD. Bei 94,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 281.323 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD an. Mit einem Zuwachs von 24,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,67 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 21.241,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 05.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

