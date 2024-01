Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Walt Disney

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 93,53 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 93,53 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,27 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,76 USD. Zuletzt wurden via AMEX 9.603 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,61 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,79 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,67 USD.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,31 USD je Walt Disney-Aktie.

