Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 111,61 USD.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 111,61 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,89 USD zu. Bei 111,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 215.412 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,92 USD am 09.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,81 Prozent.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,867 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 05.02.2025. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,48 USD je Aktie.

