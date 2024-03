Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 118,15 USD zu.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 118,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 119,40 USD. Bei 117,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 677.414 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 119,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 33,36 Prozent wieder erreichen.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,758 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 117,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.512,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

