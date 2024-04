So entwickelt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Donnerstagnachmittag

25.04.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 111,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 111,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 110,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 111,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 328.983 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 10,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 40,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,732 USD je Walt Disney-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD. Am 07.02.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 23,55 Mrd. USD gegenüber 23,51 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,70 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Gute Stimmung in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels Börse New York in Grün: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

