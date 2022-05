Walt Disney Aktie News: Anleger schicken Walt Disney am Mittwochvormittag ins Plus

Die Walt Disney-Aktie notierte im XETRA-Handel um 25.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 95,29 EUR. Bei 95,50 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 137 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 161,30 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 93,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 170,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.272,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.613,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 5,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

