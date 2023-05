Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Um 15:52 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 88,97 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 88,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 334.718 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 126,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,07 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,51 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.815,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.272,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,95 USD je Walt Disney-Aktie.

