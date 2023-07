Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 85,35 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 85,35 USD abwärts. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 85,16 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,59 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 663.615 Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,07 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.815,00 USD im Vergleich zu 20.272,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 09.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,76 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingefahren

Netflix-Aktie an der NASDAQ in Rot: Netflix macht weniger Umsatz als erwartet

NASDAQ-Riese Netflix legt am Mittwoch Zahlen vor: Wie der Hollywood-Streik Netflix beeinflussen könnte