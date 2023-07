Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 86,56 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,7 Prozent auf 86,56 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 86,56 USD. Mit einem Wert von 87,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 16.652 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 126,44 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,07 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 2,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 06.08.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingefahren

Netflix-Aktie an der NASDAQ in Rot: Netflix macht weniger Umsatz als erwartet

NASDAQ-Riese Netflix legt am Mittwoch Zahlen vor: Wie der Hollywood-Streik Netflix beeinflussen könnte