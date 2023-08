Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

25.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 83,18 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 83,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 83,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,09 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 504.237 Aktien. Am 27.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 42,29 Prozent wieder erreichen. Bei 82,46 USD fiel das Papier am 24.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD. Walt Disney veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren. Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney abgeworfen Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

