Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu
Walt Disney im Blick

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Abschlägen

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 118,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
101,58 EUR 1,48 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,10 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 117,99 USD. Bei 118,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 130.168 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,56 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,947 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,30 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Disney-Aktie kaum verändert: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney

Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
