Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 118,10 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,10 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 117,99 USD. Bei 118,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 130.168 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,56 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,947 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,30 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

