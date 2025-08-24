Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 118,02 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 118,02 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 117,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 356.957 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 5,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,947 USD aus. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,86 USD je Aktie.

