Walt Disney-Aktie aktuell: Walt Disney tendiert nordwärts

Die Walt Disney-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 105,34 EUR. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,26 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,48 EUR. Zuletzt wechselten 2.861 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.11.2019 auf bis zu 139,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2020 auf bis zu 75,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,00 USD je Walt Disney-Aktie an. In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox.

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

"Black Widow", "Eternals" & Co.: Disney verschiebt Kinostarts weiterer Filme - Aktie schwächer

Warren Buffett: Der Guru aus Omaha greift weiter an - was auf seiner Einkaufsliste steht

Neuer Disney-Chef Bob Chapek - eine Kurzbiografie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com