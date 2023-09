Aktienkurs aktuell

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursplus

25.09.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 81,62 USD nach oben.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 81,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 81,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 320.954 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 44,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,75 USD am 08.09.2023. Mit einem Kursverlust von 2,29 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD. Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren. Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,73 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Amazon-Aktie im Plus: Werbefreies Amazon Prime Video künftig nur gegen Aufschlag Hot Stocks heute: Trades der Woche: Discount Put (PE9KTT) und Walt Disney Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Walt Disney abgeworfen

