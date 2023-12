Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,60 USD zu.

Um 07:28 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 91,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 18.094 Stück.

Bei einem Wert von 99,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,30 Prozent. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 15,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



