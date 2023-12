Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag gesucht

Walt Disney im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 91,60 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 07:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 91,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 18.094 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,20 USD. Dieser Kurs wurde am 27.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 7,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (79,60 USD). Mit Abgaben von 13,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.241,00 USD gegenüber 20.150,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

