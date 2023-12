Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,60 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 07:28 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,60 USD nach oben. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.094 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 99,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 79,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,00 USD.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in New York: Dow Jones am Nachmittag fester

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne