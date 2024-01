Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Walt Disney-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 87,04 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 87,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 86,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.618 Walt Disney-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 111,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,67 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 21.241,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

Top-Picks für 2024: Bei diesen drei Dow Jones-Aktien wittern Analysten enormes Kurspotenzial