Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 94,92 USD.

Mit einem Wert von 94,92 USD bewegte sich die Walt Disney-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,30 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 94,71 USD. Bei 95,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 241.837 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 24,21 Prozent Luft nach oben. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 05.02.2025 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,31 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

