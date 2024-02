Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 106,30 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie musste um 16:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 106,30 USD. Den London-Handel startete das Papier bei 107,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 422.225 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,20 USD) erklomm das Papier am 27.04.2023. Gewinne von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 79,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 33,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,50 USD.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.549,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,63 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

