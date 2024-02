Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 108,41 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 108,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 108,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 246.443 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,92 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,50 USD aus.

Walt Disney veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23.549,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.512,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

